Funghi, troppo caldo e poche piogge. Battuta d’arresto per le fioriture

Dopo i frequenti nubifragi dei mesi scorsi la situazione meteo è radicalmente cambiata, così come la tipologia delle specie che, in questo periodo, dovremmo trovare nel sottobosco. «La stagione micologica – dice Pierino Bigoni, del Gruppo Bresadola di Villa d’Ogna – era partita abbastanza bene perché sia in primavera sia nei mesi di maggio e giugno le fioriture non erano mancate sebbene le frequenti piogge avessero comunque portato alla comparsa di alcune specie autunnali, come quelle di Armillaria mellea (meglio conosciuti come chiodini). Era già capitato di assistere a questa anomalia quando nel periodo primaverile avevamo avuto molte piogge e temperature contenute; questo ci fa capire come i funghi, più di ogni altra specie, seguono l’andamento meteorologico e non quello dettato dal calendario».