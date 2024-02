Fuoco al compagno, la donna non risponde al gip. Portata in Psichiatria

Si è svolta in ospedale l’udienza di convalida della donna brasiliana di 38 anni che, venerdì sera, ha dato fuoco al compagno di 34 anni a Nembro. Piantonata nel reparto di Psichiatria del «Papa Giovanni» dove è stata portata perché non riusciva più a dormire, assistita dall’avvocato Marco Braga, lunedì 5 febbraio si è avvalsa della facoltà di non rispondere davanti al gip Federica Gaudino.

La giudice ha convalidato l’arresto, decidendo di conservare la custodia cautelare in carcere, dove la donna potrebbe essere riportata a breve (molto provata, pare comunque che dopo l’intervento dei medici non vi sia necessità di trattenerla in ospedale). La difesa valuterà in seguito se chiedere una valutazione sulla sua personalità e condizioni. L’ipotesi di reato, al momento, resta quella del tentato omicidio del compagno, originario di Albino, che ancora ieri era in prognosi riservata (ha riportato ustioni sul 25% del corpo). La figlia piccola - che al momento dei fatti pare non fosse in braccio a nessuno dei due - è stata invece affidata a nonni paterni.

La lite