Dà fuoco al compagno con la bimba in braccio. I vicini: liti quotidiane

I due conviventi, che da qualche anno abitano in un appartamento al terzo piano nel centro storico, «hanno sempre creato problemi – spiega un vicino –. C’è un viavai di gente in casa loro, giovani e anche un uomo anziano, che vediamo fumare e bere sul terrazzo. L’alcol scorre a fiumi e per questo le liti e le urla tra la coppia sono all’ordine del giorno. Noi più volte abbiamo chiamato il 112».

Venerdì sera è stato uno degli amici dei due a chiamare, dopo che la donna aveva gettato dell’alcol addosso al compagno che aveva la bimba in braccio, e gli ha dato fuoco. È stato lo stesso 34enne a spegnere le fiamme, mentre la figlia di due anni, avuta da una precedente relazione, è stata messa subito in salvo. L’uomo ha riportato ustioni di secondo grado sul 25% del corpo: orecchio sinistro, mento, labbra, collo, parte del torace, braccio sinistro e fianco sinistro. I soccorsi sono arrivati con urgenza: i vigili del fuoco di Bergamo con una squadra, che ha fatto la verifica e messa in sicurezza dell’appartamento, l’automedica, l’auto infermierizzata del 118 e due ambulanze della Cri di Seriate e della Padana Emergenza, una gazzella dei carabinieri del Norm di Bergamo e una della Stazione di Alzano Lombardo. Il trentaquattrenne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e ricoverato in prognosi riservata in Terapia intensiva. La donna, che si era inizialmente allontanata, è tornata indietro insieme all’amico: visibilmente ubriaca, è stata arrestata per tentato omicidio e portata nel carcere di via Gleno dove nei prossimi giorni sarà interrogata dal gip per la convalida.