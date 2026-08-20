Fiumenero e Gandellino, il Serio esonda lungo la ciclopedonale. Sotto osservazione il livello a Cene, Albino e Alzano - Foto e video

Nel pomeriggio di giovedì 20 agosto, intorno alle 17, il fiume Serio è esondato a Fiumenero allagando tre cantine e in un tratto lungo la pista ciclopedonale di Gromo e Gandellino, a seguito delle forti piogge che stanno interessando anche l’alta Valle Seriana. La provinciale 49, in località Forni (Valbondione) è stata parzialmente chiusa al traffico per una frana. La situazione è in corso di monitoraggio, con particolare attenzione alle aree vicine al corso d’acqua.

Il fiume Serio esonda a Gandellino

Intorno alle 18 ad Albino, nonostante sia stato attivato il Centro operativo comunale nella mattinata di giovedì 20 agosto, vista l’allerta arancione per Rischio idrogeologico, non si riscontra nessuna criticità. La Protezione civile sta monitorando il livello del fiume Serio, che al momento non desta preoccupazione, in quanto il livello di rilevamento al ponte di Cene è sotto soglia di allerta. Serio ingrossato anche nei pressi di Alzano, zona piscine e oasi.

Intorno alle 20 chiusa anche la pista ciclabile a Villa d’Ogna per le forti piogge.

Il fiume Serio all’altezza di Gandellino