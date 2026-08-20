Fiumenero e Gandellino, il Serio esonda lungo la ciclopedonale. Sotto osservazione il livello a Cene, Albino e Alzano - Foto e video
METEO. Nel pomeriggio di giovedì 20 agosto il fiume Serio è esondato in un tratto lungo la pista ciclopedonale di Gromo e Gandellino, a seguito delle forti piogge che stanno interessando l’alta Valle Seriana. Sotto controllo il livello del fiume ad Albino e Cene. Ingrossamenti ad Alzano in zona piscine e oasi.Lettura meno di un minuto.
Nel pomeriggio di giovedì 20 agosto, intorno alle 17, il fiume Serio è esondato a Fiumenero allagando tre cantine e in un tratto lungo la pista ciclopedonale di Gromo e Gandellino, a seguito delle forti piogge che stanno interessando anche l’alta Valle Seriana. La provinciale 49, in località Forni (Valbondione) è stata parzialmente chiusa al traffico per una frana. La situazione è in corso di monitoraggio, con particolare attenzione alle aree vicine al corso d’acqua.
Intorno alle 18 ad Albino, nonostante sia stato attivato il Centro operativo comunale nella mattinata di giovedì 20 agosto, vista l’allerta arancione per Rischio idrogeologico, non si riscontra nessuna criticità. La Protezione civile sta monitorando il livello del fiume Serio, che al momento non desta preoccupazione, in quanto il livello di rilevamento al ponte di Cene è sotto soglia di allerta. Serio ingrossato anche nei pressi di Alzano, zona piscine e oasi.
Intorno alle 20 chiusa anche la pista ciclabile a Villa d’Ogna per le forti piogge.
Tra mercoledì 19 e giovedì 20 agosto nuovo movimento franoso a Parre, nello stesso punto già interessato da un episodio analogo lo scorso 12 agosto. Fango e detriti hanno invaso la carreggiata di via Libertà.
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