Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana Giovedì 20 Agosto 2026

Fiumenero e Gandellino, il Serio esonda lungo la ciclopedonale. Sotto osservazione il livello a Cene, Albino e Alzano - Foto e video

METEO. Nel pomeriggio di giovedì 20 agosto il fiume Serio è esondato in un tratto lungo la pista ciclopedonale di Gromo e Gandellino, a seguito delle forti piogge che stanno interessando l’alta Valle Seriana. Sotto controllo il livello del fiume ad Albino e Cene. Ingrossamenti ad Alzano in zona piscine e oasi.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Fiumenero e Gandellino, il Serio esonda lungo la ciclopedonale. Sotto osservazione il livello a Cene, Albino e Alzano - Foto e video
Il fiume Serio esonda a Gandellino lungo la pista ciclabile

Nel pomeriggio di giovedì 20 agosto, intorno alle 17, il fiume Serio è esondato a Fiumenero allagando tre cantine e in un tratto lungo la pista ciclopedonale di Gromo e Gandellino, a seguito delle forti piogge che stanno interessando anche l’alta Valle Seriana. La provinciale 49, in località Forni (Valbondione) è stata parzialmente chiusa al traffico per una frana. La situazione è in corso di monitoraggio, con particolare attenzione alle aree vicine al corso d’acqua.

Fiumenero e Gandellino, il Serio esonda lungo la ciclopedonale. Sotto osservazione il livello a Cene, Albino e Alzano - Foto e video
Il fiume Serio esonda a Gandellino
Fiumenero e Gandellino, il Serio esonda lungo la ciclopedonale. Sotto osservazione il livello a Cene, Albino e Alzano - Foto e video
Fiumenero e Gandellino, il Serio esonda lungo la ciclopedonale. Sotto osservazione il livello a Cene, Albino e Alzano - Foto e video

Intorno alle 18 ad Albino, nonostante sia stato attivato il Centro operativo comunale nella mattinata di giovedì 20 agosto, vista l’allerta arancione per Rischio idrogeologico, non si riscontra nessuna criticità. La Protezione civile sta monitorando il livello del fiume Serio, che al momento non desta preoccupazione, in quanto il livello di rilevamento al ponte di Cene è sotto soglia di allerta. Serio ingrossato anche nei pressi di Alzano, zona piscine e oasi.

Intorno alle 20 chiusa anche la pista ciclabile a Villa d’Ogna per le forti piogge.

Fiumenero e Gandellino, il Serio esonda lungo la ciclopedonale. Sotto osservazione il livello a Cene, Albino e Alzano - Foto e video
Fiumenero e Gandellino, il Serio esonda lungo la ciclopedonale. Sotto osservazione il livello a Cene, Albino e Alzano - Foto e video
Il fiume Serio all’altezza di Gandellino

Tra mercoledì 19 e giovedì 20 agosto nuovo movimento franoso a Parre, nello stesso punto già interessato da un episodio analogo lo scorso 12 agosto. Fango e detriti hanno invaso la carreggiata di via Libertà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gandellino
Gromo
Inondazione
Disastri meteorologici
Disastri, Incidenti
Allerta meteo
Meteo
Croce Blu di Gromo