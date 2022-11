Gandino, torna la Casa di Babbo Natale: apertura il 19 novembre - Foto

Crescono attesa e preparativi in Val Gandino in vista delle ormai prossime festività di fine anno, che segneranno il ritorno di Babbo Natale e della sua Casa Bergamasca, allestita nel cuore del centro storico di Gandino, grazie alla disponibilità di un’antica dimora in via Bettera, a pochi passi dalla Basilica di Santa Maria Assunta. L’apertura della Casa è fissata per sabato 19 novembre e sarà visitabile dalle 14 alle 18 ogni sabato, domenica e festivi sino al pomeriggio di Santo Stefano.