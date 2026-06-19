Gazzaniga, incidente sulla statale della Valle Seriana: strada bloccata e lunghe code - Foto

Poco prima delle 10,30 di venerdì 19 giugno si è verificato un incidente sulla strada statale 671 della Valle Seriana, nel territorio di Gazzaniga, all’altezza di Ongaro Arredamenti. Dalle prime immagini e dalle testimonianze degli automobilisti pare che siano coinvolti un camion e un’autovettura, che avrebbero perso pezzi sulla carreggiata ed è rimasta ferma trasversalmente, bloccando la strada in entrambi i sensi di marcia.