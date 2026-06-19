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Cronaca / Valle Seriana Venerdì 19 Giugno 2026

Gazzaniga, incidente sulla statale della Valle Seriana: strada bloccata e lunghe code - Foto

LO SCONTRO. Incidente venerdì mattina 19 giugno sulla statale della Valle Seriana, a Gazzaniga: coinvolti un camion e un’auto. Strada bloccata in entrambi i sensi e lunghe code per tutta la mattinata.

Lettura meno di un minuto.
Matteo Mosconi
Matteo Mosconi
Gazzaniga, incidente sulla statale della Valle Seriana: strada bloccata e lunghe code - Foto
L’incidente a Gazzaniga

Gazzaniga

Poco prima delle 10,30 di venerdì 19 giugno si è verificato un incidente sulla strada statale 671 della Valle Seriana, nel territorio di Gazzaniga, all’altezza di Ongaro Arredamenti. Dalle prime immagini e dalle testimonianze degli automobilisti pare che siano coinvolti un camion e un’autovettura, che avrebbero perso pezzi sulla carreggiata ed è rimasta ferma trasversalmente, bloccando la strada in entrambi i sensi di marcia.

Fortunatamente lo scontro ha causato solo tre feriti lievi: un uomo di 85, un giovane di 24 e una donna di 87 anni.

Gazzaniga, incidente sulla statale della Valle Seriana: strada bloccata e lunghe code - Foto
Il camion coinvolto a Gazzaniga

Ancora da chiarire la dinamica. Nel frattempo per tutta la mattinata lunghe code si sono formate sia scendendo dall’alta valle, sia salendo dalla città.

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Matteo Mosconi