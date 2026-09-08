Gazzaniga, per sbaglio mette la retro alla rotonda e urta un bus: nessun ferito
LO SCONTRO. Incidente senza conseguenze per le persone nella mattinata di martedì 8 settembre a Gazzaniga.Lettura meno di un minuto.
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Intorno alle 9.15, in via Battisti, una donna di 85 anni residente a Cene, alla guida di una Fiat 500, si è fermata alla rotonda per dare la precedenza. Al momento di ripartire, secondo la ricostruzione dei carabinieri di Albino, a vrebbe inserito per errore la retromarcia, andando a urtare l’autobus che si trovava dietro di lei.
L’impatto è avvenuto a bassissima velocità e ha provocato soltanto lievi danni ai mezzi. Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.
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