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Cronaca / Valle Seriana Martedì 08 Settembre 2026

Gazzaniga, per sbaglio mette la retro alla rotonda e urta un bus: nessun ferito

LO SCONTRO. Incidente senza conseguenze per le persone nella mattinata di martedì 8 settembre a Gazzaniga.

Lettura meno di un minuto.
Gazzaniga, per sbaglio mette la retro alla rotonda e urta un bus: nessun ferito

Gazzaniga

Intorno alle 9.15, in via Battisti, una donna di 85 anni residente a Cene, alla guida di una Fiat 500, si è fermata alla rotonda per dare la precedenza. Al momento di ripartire, secondo la ricostruzione dei carabinieri di Albino, a vrebbe inserito per errore la retromarcia, andando a urtare l’autobus che si trovava dietro di lei.

L’impatto è avvenuto a bassissima velocità e ha provocato soltanto lievi danni ai mezzi. Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

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