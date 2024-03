Gemellaggio per le cascate tra Valbondione e la Cina

Delegazione italiana nei giorni scorsi in Cina per rafforzare i legami di amicizia e di gemellaggio tra Valbondione e la località turistica di Louping, amministrata dalla Prefettura di Qujing nella provincia dello Yunnan, nella Cina meridionale. Valbondione e Louping sono accomunate da meravigliose cascate che le hanno rese famose, soprattutto dal punto di vista turistico: quella del Serio, 325 metri di altezza, la più alta d’Italia, e quelle del fiume Jioulong, costituite da dieci flussi d’acqua di altezza e livelli diversi di cui la più grande è larga 112 metri e alta 56. Della delegazione valbondionese, che si è recata in Cina (a proprie spese) per cinque giorni, hanno fatto parte il sindaco Romina Riccardi, il vice sindaco Vittorio Rodigari, il segretario comunale Stefano Defilippis, Giorgio Riccardi (fratello di Lorenzo, colui che ha reso possibile il gemellaggio) e alcuni loro famigliari.

La visita

Sottolinea il primo cittadino di Valbondione: «Questo gemellaggio è stato reso possibile grazie a Lorenzo Riccardi, che ringraziamo. La sua famiglia è originaria di Valbondione. È un consigliere della Camera di commercio Italia-Cina, vive e lavora a Shanghai da vent’anni». E ancora: «Il primo contatto, con firma di gemellaggio, tra le nostre cascate e le loro, risale al 27 dicembre 2020. Dopo una pausa a causa del Covid, il 17 gennaio 2023 abbiamo firmato il protocollo d’intesa per il gemellaggio tra Valbondione e la città di Qujing, mentre una delegazione della località gemellata è venuta a Valbondione, guidata da Li Shisong, vice governatore dello Yunnan, nel settembre dello scorso anno. Ora ci siamo recati noi in Cina, dove siamo rimasti per cinque giorni. Abbiamo visitato Shanghai, quindi la città di Qujing, dove abbiamo avuto l’incontro istituzionale con il sindaco Li Xianxiang, il suo vice Lan Fawen, il direttore degli Affari esteri Zhou Zhou, oltre che con alcuni amministratori di Louping, guidati dal vice sindaco Li Jinlin. Dopo aver partecipato alla maratona di Qujing Luoping, di cinque chilometri, abbiamo infine goduto della visione spettacolare delle cascate di Jioulong».«Siamo rimasti impressionati – riferiscono i membri della delegazione seriana – della operosità del popolo cinese, della bellezza dei campi coltivati a colza, dei monumenti storici, simbolo di una grande civiltà millenaria che viene tenuta in considerazione con un occhio al presente e al futuro. Non di meno della gentilezza e dell’affabilità di tutte le persone con le quali ci siamo incontrati e con le quali siamo riusciti a conversare grazie all’interprete Ning Yu Mili».

«Richieste di arrivi»