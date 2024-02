Gli antichi mestieri di Nembro, il documentario in onda a «Geo»

Il viaggio alla scoperta di Nembro

Il viaggio alla scoperta di Nembro racconterà fascino e storia del paese della bassa Valle Seriana: avamposto romano, qui per secoli sono state prodotte e commercializzate le pietre coti, utilizzate per affilare strumenti da taglio. Tra le numerose contrade disperse lungo il pendio, s’intrecciano le storie di chi ha deciso di investire e rimanere nella propria terra. Come il giovane Daniel, che con un allevamento di vacche brune alpine porta avanti una produzione casearia di qualità e nei mesi estivi si trasferisce, con l’aiuto di Cristina, in alpeggio in quota ai piedi del Pizzo dei Tre Signori. L’alpinista Mario Curnis, nella frazione di San Vito, vive isolato insieme alla moglie in una piccola baita ricavata da un ex stalla, immerso nel bosco. «Nel viandante urbano – spiega Gangemi – la visita di borghi e contrade di montagna evoca un mondo bucolico, idealizzato».