Gli esperti di 3BMeteo spiegano il clima agli ospiti della casa di riposo

Alla casa di cura Martino Zanchi di Alzano Lombardo ha fatto visita il team di 3BMeteo, principale centro meteorologico italiano, con più di 20 anni di storia e 40 dipendenti dei quali 15 meteorologi . In una mattinata uggiosa, che ha riportato in valle un minimo di pioggia, non si poteva parlare che di cambiamento climatico.