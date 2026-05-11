Grandine in Bergamasca e forti temporali, martedì torna il sole - Foto e video
Una perturbazione in quota sta portando forte instabilità sul Nord Italia e anche sulla Bergamasca, con temporali intensi, grandinate e forti raffiche di vento soprattutto tra Val Seriana e alta Valle Seriana. Migliora da martedì 12 maggio con sole e temperature nella media stagionale.
Bergamo
Una perturbazione in quota sta attraversando il Nord Italia favorendo la formazione di temporali anche intensi. Due sono le passate «temporalesche» tra pomeriggio e sera che stanno interessando il Nord Italia e anche la Bergamasca, lunedì 11 maggio.
«L’atmosfera sarà molto instabile - spiegano da 3BMeto -: aria umida nei bassi strati e aria più fredda in quota creeranno le condizioni ideali per lo sviluppo di celle temporalesche capaci di diventare anche forti o organizzate. I temporali nasceranno inizialmente sulle zone montuose e pedemontane, per poi spostarsi verso le pianure nel corso della giornata. Alcuni fenomeni potrebbero rigenerarsi più volte sulle stesse aree, aumentando il rischio di forti accumuli di pioggia».
Tra Piemonte e Lombardia le condizioni hanno favorito soprattutto grandinate anche intense come è successo in Val Seriana e alta Val Seriana. Ne sono un esempio le grandinate di Clusone e Cene. Incredibile sul Ponte del Costone: la grandine ha imbiancato tutta la carreggiata.
Grandine, che fortunatamente non sembra aver causato danni. Una decina di minuti intensi, per poi lasciare spazio ad una leggera pioggerella e qualche improvviso spiraglio di sole.Grandine anche a Zanica e a Cavernago con chicchi di grandi dimensioni.
I temporali potranno essere accompagnati da forti colpi di vento. Con una buona notizia: la giornata di martedì sarà soleggiata e le temperature torneranno nella media stagionale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA