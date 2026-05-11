Grandine in Bergamasca e forti temporali, martedì torna il sole - Foto e video

Una perturbazione in quota sta attraversando il Nord Italia favorendo la formazione di temporali anche intensi. Due sono le passate «temporalesche» tra pomeriggio e sera che stanno interessando il Nord Italia e anche la Bergamasca, lunedì 11 maggio.

«L’atmosfera sarà molto instabile - spiegano da 3BMeto -: aria umida nei bassi strati e aria più fredda in quota creeranno le condizioni ideali per lo sviluppo di celle temporalesche capaci di diventare anche forti o organizzate. I temporali nasceranno inizialmente sulle zone montuose e pedemontane, per poi spostarsi verso le pianure nel corso della giornata. Alcuni fenomeni potrebbero rigenerarsi più volte sulle stesse aree, aumentando il rischio di forti accumuli di pioggia».

A Clusone A Clusone

Tra Piemonte e Lombardia le condizioni hanno favorito soprattutto grandinate anche intense come è successo in Val Seriana e alta Val Seriana. Ne sono un esempio le grandinate di Clusone e Cene. Incredibile sul Ponte del Costone: la grandine ha imbiancato tutta la carreggiata.

Grandine, che fortunatamente non sembra aver causato danni. Una decina di minuti intensi, per poi lasciare spazio ad una leggera pioggerella e qualche improvviso spiraglio di sole.Grandine anche a Zanica e a Cavernago con chicchi di grandi dimensioni.

A Zanica, frazione Capannelle A Cavernago