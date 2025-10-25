Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Sabato 25 Ottobre 2025

Auto contro moto a Pradalunga: grave 25enne

LO SCHIANTO. Intervento in codice rosso alle 17 in via Grumelle a Pradalunga.

La moto coinvolta nell’incidente di Pradalunga. Il 25enne che la guidava è stato trasportato in codice rosso al San Gerardo di Monza.
La moto coinvolta nell’incidente di Pradalunga. Il 25enne che la guidava è stato trasportato in codice rosso al San Gerardo di Monza.
(Foto di Colleoni)

Pradalunga

L’elicottero è partito intorno alle 17 di sabato 25 ottobre da Bergamo per raggiungere via Grumelle a Pradalunga, la via che attraversa il paese, parallela alla Provinciale, dove si sono scontrate violentemente un’auto e una moto.

Sul posto sono giunte anche due ambulanze, una della croce rossa di Alzano e l’altra della Padana Emergenza e un’auto medica.

Un 25enne di Villa di Serio, viaggiava su una moto in via Grumelle, in direzione Albino, quando si è scontrata con un’auto che stava svoltando in via Primo Maggio.

Le conseguenze più gravi per il motociclista che è stato trasportato in codice rosso al San Gerardo di Monza, non è in pericolo di vita. I due che viaggiavano sull’auto, un 16enne e un 77enne, entrambi di Casnigo, sono stati portati in codice verde all’ospedale Bolognini di Seriate.

Sul posto per i rilievi e per regolare il traffico la polizia locale di Pradalunga, il traffico è stato momentaneamente in via Crespi.

