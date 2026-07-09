Gromo, 53enne schiacciato da un mezzo agricolo. È grave
L’INCIDENTE. L’uomo ha rimediato traumi al torace e agli arti superiori ed è stato trasportato in ospedale con l’elisoccorso.Lettura meno di un minuto.
Gromo
Incidente lavorativo a Gromo, sulla strada che dal paese porta agli Spiazzi. L’allarme è scattato poco prima delle 15 per un uomo di 53 anni rimasto schiacciato da un mezzo agricolo, un sollevatore telescopico secondo le prime ricostruzioni.
La centrale Areu ha inviato sul luogo dell’incidente l’elisoccorso decollato da Bergamo. L’uomo ha rimediato traumi al torace e agli arti superiori, è stato quindi trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica.
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