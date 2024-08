Gromo San Marino, in fiamme i tendoni dell’area feste

Un incendio a Gromo San Marino, frazione di Gandellino, nella notte tra giovedì 1 e venerdì 2 agosto. Sono bruciati i teloni laterali di chiusura della tensostruttura dell’area feste, pronta ad ospitare, dal 10 al 13, la trentasettesima edizione della festa parrocchiale, organizzata dalla Parrocchia Santa Maria Nascente di Gromo San Marino. L’incendio è divampato intorno all’1,30 della notte, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Clusone. Non si sono registrati feriti, al vaglio le telecamere della zona per scoprire le cause.