I Mercatini raddoppiano e sbarcano anche a Dorga

C’è già aria di Natale a Castione della Presolana: è arrivata nelle scorse ore l’ufficialità dell’assegnazione dell’organizzazione dei tradizionali Mercatini di Natale alla società «La Bergamasca eventi» di Daniele Archetti, che già si era occupata della regia della manifestazione lo scorso anno, quando si temeva che la manifestazione potesse saltare ed era invece stata organizzata in extremis dalla società di Archetti.

La 23a edizione dei Mercatini andrà in scena tutti i fine settimana dal 22 novembre al 21 dicembre: cinque sabati e domeniche, tra cui il ponte dell’Immacolata, quando i Mercatini saranno aperti anche lunedì 8 dicembre, in cui l’intero paese di Castione si vestirà a festa, trasformandosi in un grande villaggio di Natale, a partire dal cuore dell’evento, la piazza Donizetti.

Nuovi stand anche a Dorga

Ma quest’anno, accanto alle tante conferme, i Mercatini vedranno anche alcune novità, che porteranno a un’ulteriore crescita della manifestazione. «Lo scorso anno avevamo organizzato, come prova, un secondo mercatino nel periodo tra Natale e l’Epifania nella piazzetta delle ex scuole elementari di Dorga – dichiara con entusiasmo Daniele Archetti, 38enne di Albino, dove gestisce da diversi anni l’estivo “Spritz and burger” –. Visto il buon successo riscontrato, nonostante lo scorso anno l’iniziativa sia stata organizzata in extremis, quest’anno già nel periodo di novembre e dicembre la piazzetta delle ex elementari ospiterà i Mercatini».

Nei fine settimana dal 22 novembre al 21 dicembre, dunque, le casette dei Mercatini saranno presenti sia in piazza Donizetti sia nella piazzetta delle ex elementari, nel centro di Dorga. Questi ultimi continueranno poi anche dal 26 dicembre al 6 gennaio, quando invece non saranno più presenti quelli di piazza Donizetti.

«In entrambe le postazioni – riprende Archetti – saranno presenti varie tipologie merceologiche, con particolare spazio ad artigianato locale e aziende agricole, oltre a due diversi punti di somministrazione alimenti. Quest’anno avremo il 20% in più di casette rispetto allo scorso anno, potremo arrivare a poco meno di 50 espositori, dunque accanto agli espositori storici ci aspettiamo anche diversi volti nuovi».

Come aderire

Le adesioni dei potenziali espositori verranno raccolte entro il 15 ottobre (possono essere inviate alla mail [email protected]).

Gli altri eventi