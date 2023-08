Il Barbellino prosciugato per i lavori: spunta un airone

L’animale è stato fotografato nella giornata di sabato mentre si muoveva alla ricerca delle trote che si spingono nelle acque poco profonde della porzione più a est (la più lontana rispetto al muro di sbarramento), dove si immettono il fiume Serio edil torrente Trobio. Questo uccello frequenta generalmente le aree marginali dei fiumi stessi oppure le zone umide e di norma non si spinge a queste quote poiché la morfologia del luogo non permette la formazione di fondali che degradano gradualmente. Ma le acque di questa porzione di lago, in quella che una volta era l’area a pascolo del vecchio alpeggio del Barbellino, in questa situazione risultano poco profonde e quindi sono facilmente esplorabili rendendo più agevole l’individuazione della fauna ittica.