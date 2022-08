Il ritorno di Giuseppe «l’australiano»: una visita a sorpresa dopo 18 anni

Ha 91 anni, una salute di ferro, alle spalle una storia di emigrazione e successo: ora è ritornato a casa. Giuseppe di Pilato, classe 1931, è originario di Gazzaniga. Secondo di sei fratelli, all’età di 18 anni aveva fatto le valigie ed era partito per l’Australia, in cerca di lavoro e fortuna. Dal 2004 non rientrava più in Italia, ma ha deciso, un po’ a sorpresa, di farlo proprio in questi giorni. Dal 23 agosto è a Gazzaniga, ospite della sorella Teresa, che ha un anno in più di lui, e della nipote Anna Fattorini. « Mio zio Giuseppe era partito dall’Italia a 18 anni – inizia a raccontare Anna -. In West Australia ha lavorato inizialmente nelle miniere d’oro, dato che non conosceva la lingua inglese, poi ha rilevato un minimarket in cui vendeva un po’ di tutto e infine si è dedicato al settore contadino, acquisendo parecchi capi di bestiame. Qui si è sposato e ha avuto due figli ».