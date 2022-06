Il robot gelataio progettato e costruito in Val Gandino

Si chiama Yumi ed è un robot che serve il gelato. Ha due braccia, in una tiene una paletta per raccogliere la crema nella vaschetta, nell’altra impugna il cono su cui spalmarla. E per finire, consegna il cono al cliente. Yumi è stato programmato a Leffe da Mauro Giudici, originario di Gandino e programmatore di Rga Custom Technologies, azienda di Leffe specializzata in sviluppo software (dall’automazione alla domotica) che quest’anno compie 20 anni di attività.