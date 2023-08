Il sindaco di Castione? Per un giorno sarà Vincenzo Mollica

Un dono molto particolare che l’amministrazione comunale e il sindaco Angelo Migliorati hanno voluto fare a Mollica per festeggiare il suo settantesimo compleanno, il 27 gennaio scorso. Mercoledì, alle 11 dunque Vincenzo Mollica vestirà ufficialmente la fascia tricolore, sarà accolto in municipio dal primo cittadino e dal segretario comunale, presiederà la riunione con i responsabili di area e poi la Giunta comunale. Infine verso le 11,30 in piazza Roma, davanti al municipio, incontrerà i consiglieri e la popolazione per un breve saluto e una riflessione sul futuro di Castione. Proprio in questa occasione il giornalista potrebbe decidere di avanzare alcune proposte su temi che gli stanno a cuore, legati al paese ai piedi della Regina delle Orobie, cui è molto legato da ormai mezzo secolo.