Il «sosia» di Mauro Corona e l’amore per Castione

Un po’ per diletto, gli amici giornalisti che con lui si trovavano in questi giorni a Castione hanno scattato una foto a Bruno che alcune sere fa si è presentato vestito con una felpa arancio : davanti allo schermo e all’immagine di Corona, durante la trasmissione condotta da Bianca Berlinguer, è risultata ancora più evidente la somiglianza tra i due.

Così è nata l’idea di condividere gli scatti con le redazioni e di inoltrarla anche allo stesso Mauro Corona. Bruno Donati, che nella vita è un imprenditore edile, si è sposato a maggio del 2022 proprio a Castione della Presolana, in un matrimonio celebrato dal sindaco Angelo Migliorati. Tre figli, una vita tra Peschiera e Castione della Presolana e una grande passione per la montagna.

«Quello che accomuna il nostro amico Bruno a Mauro Corona non è solo la somiglianza per quel che riguarda l’aspetto fisico, ma soprattutto l’amore per la montagna, quella vera, selvaggia, incontaminata – racconta il genero –. Bruno ama poi la natura, gli animali, e fa parte di varie associazioni che sono impegnata a tutela proprio della fauna e della flora, come Diamoci la zampa, Gaia e altre ancora».