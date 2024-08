Il tenente Guadalupi è il nuovo comandante dei carabinieri di Clusone

Di origine siciliana, 56 anni, laureato, Maurizio Guadalupi si è arruolato nel 1987 ed è stato nominato Ufficiale il 1° settembre 2018, risultando vincitore del 1° Corso Applicativo Semestrale per gli Ufficiali del ruolo normale. Il nuovo comandante proviene dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Seregno, in provincia di Monza e Brianza.

Ha partecipato a molteplici missioni all’estero, sia in contingenti militari che diplomatici in Teatri Operativi quali i Balcani, l’Afghanistan, il Libano, gli Emirati Arabi, l’Arabia Saudita e, in particolare, presso il Multinational Specialized Unit (MSU) a Nassiriya in l’Iraq.