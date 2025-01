Il triciclo è troppo veloce: arriva la maxi multa di 6 mila euro

Fermati in due mentre viaggiavano su un triciclo elettrico di elevata potenza, senza targa, senza patente e senza assicurazione: multati per oltre 6mila euro con sequestro immediato del mezzo. È successo a Rovetta la scorsa settimana. A fermare il triciclo, durante un controllo alla circolazione, gli agenti della Locale dell’Unione dei Comuni della Presolana. Alla guida una giovane donna di origini straniere e con lei, sul sellino, il fratello. I due, forse, pensavano potesse essere equiparato a una bici a pedalata assistita, ma il mezzo non rientra in quella categoria.