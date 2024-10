In 1.500 per l’ultima apertura stagionale delle Cascate del Serio - Video

In base ai ticket parcheggio distribuiti dall’Associazione giovani, sarebbero stati circa 1500 gli escursionisti che nella giornata di oggi hanno raggiunto il comune dell’Alta Valle Seriana per salire ai rifugi oppure assistere allo spettacolo del triplice salto dell’acqua.

Non solo le cascate

Nel piazzale del palazzetto si è invece tenuta la «Sagra dei sapori locali», con i vari stand di artigianato e soprattutto gastronomia in grado di soddisfare ogni palato; in ricordo della vita rurale non poteva mancare il «Laboratorio del Casaro», con una dimostrazione per raccontare la lavorazione dei prodotti.