«In 28 anni, mai chiuso un giorno». Ora la pensione: si ferma lo storico «Alimentari Baretti»

Anni di sacrifici, giornate intense e sveglie all’alba, ma ora è tempo di riposo per Franca Giudici e Adriano Baretti. Dopo quasi 28 anni di onorato servizio, il loro negozio, lo storico «Alimentari Baretti» di Ponte Selva di Parre, affacciato sulla statale 671 della Valle Seriana, chiude i battenti. Per i due coniugi, residenti a Clusone, è arrivato il momento di godersi la pensione. «A dire il vero io sono in pensione già da tempo – commenta Adriano Baretti, 75 anni –, ma aspettavo mia moglie (ride, ndr). Da qualche mese anche lei ha raggiunto questo traguardo, per questo abbiamo deciso di chiudere. È l’ultimo mesetto, dopo di che, dopo quasi trent’anni dietro al bancone, abbasseremo definitivamente la saracinesca. Il nostro è stato un lavoro intenso: non abbiamo mai chiuso un giorno (fatta eccezione per i pomeriggi di mercoledì e domenica), siamo stati operativi 365 giorni l’anno, primo gennaio compreso. È stata una nostra scelta, anche perché data la posizione, lavoriamo tanto con la gente di passaggio, soprattutto durante weekend e festività. Ma anche con la gente del posto: siamo l’unico punto vendita rimasto per gli abitanti di Ponte Selva».