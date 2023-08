In quattromila per la Minimarcia, festa di colori a Selvino

Il tema scelto dall’associazione Amici di Berto del patron Angelo Bertocchi per la Minimarcia 2023 è stato infatti quello dei Supereroi: una quarantina di mascotte hanno così fatto compagnia a Berto e ai tanti bambini presenti a Selvino, regalando loro delle sorprese in diversi punti del percorso. Oltre ai tradizionali Superman e Batman, grande successo hanno riscosso gli Avengers, ammirati dai più piccoli. Gli iscritti a questa edizione sono stati circa 1.350 (una cifra simile all’edizione dello scorso anno). Bambini e adulti presenti nel centro di Selvino, tuttavia, erano sicuramente molti di più: secondo gli organizzatori sono state circa quattromila le persone che si sono messe in marcia con i supereroi e molte di loro venivano da fuori.

Il corteo

Alle 10 i partecipanti sono partiti dalla piazza del Comune per percorrere un cammino festoso di circa 4 chilometri tra le vie e i parchi del paese: il lungo corteo è passato per la conca del Monte Purito, piazza Europa, il parco Roccolino (dove Ironman ha catturato l’attenzione di tutti i bambini) e infine il parco Vulcano. Dopo l’arrivo della Minimarcia (raccontato anche in diretta su Bergamo TV), la giornata è proseguita con la musica e l’animazione e nel pomeriggio i tanti che si sono fermati sull’altopiano hanno potuto assistere allo spettacolo di bolle presso il Palafaip e viaggiare sul Trenino di Berto per il centro del paese. La Minimarcia, pur senza rinunciare alla storica tradizione dei palloncini, simbolo della manifestazione sin dalla prima edizione, ha voluto essere attenta anche alla sostenibilità ambientale, limitando l’uso dei palloncini gonfiati a elio. Al termine della Minimarcia è stato lanciato solo un piccolo gruppo di palloncini con una lettera, con la speranza che venga ritrovata da qualche bambino.