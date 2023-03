In riva al Serio arriva il telefono delle emozioni: parole da affidare al vento

Sulle sponde del fiume Serio ad Alzano, nei pressi dell’Oasi delle oche del Guidana, è arrivato da pochi giorni un «telefono del vento». Sta posato dentro una semplice cassetta rossa in plastica, in attesa di trovare una collocazione migliore in una vera e propria cabina telefonica, ed è uno dei pochi esemplari in Italia.