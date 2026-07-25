Doppio incidente sulla provinciale della Valle Seriana: tre feriti e code
VIABILITÀ. Il primo scontro è avvenuto nella galleria del Dosso alle 18.35 e il secondo a Nembro alle 18.45 sempre di sabato 25 luglio.Lettura meno di un minuto.
Albino
Code sulla ss671 all’altezza di Albino per uno scontro tra due auto avvenuto all’interno della galleria del Dosso alle 18.35. Dieci minuti dopo a poche centinaia di metri di distanza un altro incidente che ha coinvolto una moto ha creato ancora più caos.
Il primo incidente ha viste coinvolte due auto in galleria, sul posto è subito intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Bergamo per soccorrere una ragazza di 28 anni ferita. Per i rilievi è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri di Clusone.
Dieci minuti dopo un altro incidente sulla stessa strada poche centinaia di metri più a valle verso Nembro ha provocato due feriti, tra loro un motociclista.
Anche in questo caso in campo un’ambulanza coadiuvata da un’auto medica.
Sulla strada si sono formate subito code, il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria.
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