Doppio incidente sulla provinciale della Valle Seriana: tre feriti e code

Code sulla ss671 all’altezza di Albino per uno scontro tra due auto avvenuto all’interno della galleria del Dosso alle 18.35. Dieci minuti dopo a poche centinaia di metri di distanza un altro incidente che ha coinvolto una moto ha creato ancora più caos.

Il primo incidente ha viste coinvolte due auto in galleria, sul posto è subito intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Bergamo per soccorrere una ragazza di 28 anni ferita. Per i rilievi è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri di Clusone.