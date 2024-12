Internati militari: medaglia d’onore per 38 castionesi

Trentotto nuove medaglie - che si aggiungono alle 28 dell’anno scorso e alle 7 precedenti - verranno consegnate sabato 14 dicembre a Castione della Presolana ai parenti degli internati militari italiani del paese. Grazie al lavoro dell’Associazione nazionale dei reduci della prigionia e al gruppo Alpini Presolana, sono state ricostruite le storie di questi castionesi che, dopo l’8 settembre del 1943, scelsero di non aderire alla chiamata alle armi nazi-fascista e andarono incontro al rastrellamento e all’internamento nei campi di lavoro tedeschi.

Sabato 14 dicembre alle 10,30, in municipio , sarà il viceprefetto Iole Galasso, commissario straordinario del Comune di Castione, insieme ad Andrea Iannotta, a consegnare il riconoscimento ai parenti.

Le storie

Tra gli Imi decorati c’è anche chi aveva già ricevuto un riconoscimento per i propri meriti, come Bortolo Ferrari, nato a Castione il 16 settembre 1914, alpino del 5° reggimento battaglione Edolo, che aveva preso parte alla campagna di Russia ed è stato decorato con la medaglia di bronzo per atto eroico a seguito della battaglia di Nikolaevka del gennaio 1943. Dopo l’8 settembre venne fatto prigioniero dai tedeschi e internato nel lager di Osnabruck, sino alla liberazione nell’estate del ’45.