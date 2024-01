La letterina di Aurora vola a Collio e porta il peluche «dimenticato»

La famiglia di Collio, dopo aver letto la letterina, ha deciso di esaudire uno dei desideri di Aurora, e ha spedito un peluche che proprio la Santa aveva dimenticato di consegnare il 13 dicembre. E così, accompagnato da una lettera, il dono ha raggiunto la casa di Aurora con grande gioia della bimba. «Cari mamma e papà, abbiamo trovato la letterina scritta per Santa Lucia dalla vostra Aurora – è il messaggio della famiglia –. Siamo una famiglia di Collio, in provincia di Brescia. La letterina di Aurora ci ha rallegrato ed intenerito; abbiamo pensato quindi di spedirle un piccolo dono come augurio di buon Natale e buone feste».