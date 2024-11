La prima neve in val Seriana. Meteo: sabato di sole, domenica torna il freddo - Foto

Nevicata notturna a Clusone , così come a Casnigo , con uno scenario davvero suggestivo al Santuario della Santissima Trinità, illuminato di viola in occasione della Giornata mondiale contro il tumore al pancreas.

Le previsioni meteo

Venerdì 22 e sabato 23 novembre splenderà il sole su tutta la provincia. In città e in pianura le temperature raggiungeranno gli 11 gradi, mentre la minima prevista è -1, alle prime luci dell’alba. Ampiamente sotto lo zero, invece, nelle valli. Domenica 24 novembre il cielo sarà più coperto, soprattutto in pianura, con qualche pioggia prevista in serata. E un ulteriore calo delle temperature massime, previste intorno ai 6 gradi.