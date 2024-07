L’allarme e l’appello: «Pericolo per ciclisti e motociclisti nella pineta di Clusone»

La foto postata in Fb su “Sei di Clusone se”

A seguire il comunicato dell’associazione di enduristi e ciclisti che nuovamente sottolinea la gravità di fatti come questo: «Un altro vile.attacco di qualcuno che vuole ferire, se non uccidere, gente che pratica sport in totale libertà nelle valli bergamasche - scrive Davide Rota del Cer Lombardia, Escursionisti Lombardi Su Ruote-. Cosa si aspetta a intervenire, facendo indagini serie per trovare i colpevoli? Cavi tesi ad altezza collo sono strumenti di morte, che potrebbero colpire indistintamente chiunque. In uno Stato di diritto, sembra una cosa tollerabile? Quali colpevoli fino ad ora sono stati puniti, malgrado i numerosi casi? Se a questo problema non verrà trovata una soluzione che tuteli la libertà di fare sport, in sicurezza, allora ci muoveremo noi stessi per individuare i colpevoli».