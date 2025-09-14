Le cascate del Serio incantano, questa volta in musica: oltre 2mila spettatori

Oltre 2mila spettatori (questo il dato contando i biglietti dei parcheggi a valle) sono saliti in quota nella mattinata di domenica 14 settembre per ammirare il triplice salto che l’acqua compie una volta che viene liberata dalla diga del Barbellino. Tra le 11 e le 11,30, per mezz’ora gli escursionisti saliti a Valbondione sono rimasti affascinati dallo spettacolo delle cascate del Serio, che questa volta avevano un sottofondo musicale.