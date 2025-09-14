Cronaca / Valle Seriana
Domenica 14 Settembre 2025
Le cascate del Serio incantano, questa volta in musica: oltre 2mila spettatori
SPETTACOLO. Successo di pubblico anche per la quarta e penultima apertura stagionale: dalle 11 alle 11,30 di domenica 14 settembre il triplice salto ha incantato gli oltre 2mila escursionisti saliti in quota a Valbondione. E vicino all’osservatorio Floro faunistico, il concerto jazz.
Valbondione
Oltre 2mila spettatori (questo il dato contando i biglietti dei parcheggi a valle) sono saliti in quota nella mattinata di domenica 14 settembre per ammirare il triplice salto che l’acqua compie una volta che viene liberata dalla diga del Barbellino. Tra le 11 e le 11,30, per mezz’ora gli escursionisti saliti a Valbondione sono rimasti affascinati dallo spettacolo delle cascate del Serio, che questa volta avevano un sottofondo musicale.
Questa volta anche la musica e la festa a Maslana
L’appuntamento con l’apertura della diga (il penultimo della stagione) è infatti stato accompagnato dal concerto del Nicholas Lecchi Trio Jazz nei pressi dell’Osservatorio Floro faunistico. Non solo, tanti hanno poi deciso – complice anche la bella giornata – di fare tappa alle vicine baite di Maslana per la tradizionale festa del borgo, organizzata dal Consorzio ProMaslana.
Alle 12 è stata celebrata la Messa e poi spazio al gusto e ai prodotti tipici con l’apertura delle cucine.
L’ultima apertura della diga del Barbellino per questa stagione è prevista per domenica 12 ottobre.
