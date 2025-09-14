Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Domenica 14 Settembre 2025

Le cascate del Serio incantano, questa volta in musica: oltre 2mila spettatori

SPETTACOLO. Successo di pubblico anche per la quarta e penultima apertura stagionale: dalle 11 alle 11,30 di domenica 14 settembre il triplice salto ha incantato gli oltre 2mila escursionisti saliti in quota a Valbondione. E vicino all’osservatorio Floro faunistico, il concerto jazz.

Redazione Web
Redazione Web

Alcuni degli escursionisti arrivata dalla bergamasca e non solo per ammirare il triplice salto dell’acqua
Alcuni degli escursionisti arrivata dalla bergamasca e non solo per ammirare il triplice salto dell’acqua
(Foto di Mirco Bonacorsi)

Valbondione

Oltre 2mila spettatori (questo il dato contando i biglietti dei parcheggi a valle) sono saliti in quota nella mattinata di domenica 14 settembre per ammirare il triplice salto che l’acqua compie una volta che viene liberata dalla diga del Barbellino. Tra le 11 e le 11,30, per mezz’ora gli escursionisti saliti a Valbondione sono rimasti affascinati dallo spettacolo delle cascate del Serio, che questa volta avevano un sottofondo musicale.

Questa volta anche la musica e la festa a Maslana

L’appuntamento con l’apertura della diga (il penultimo della stagione) è infatti stato accompagnato dal concerto del Nicholas Lecchi Trio Jazz nei pressi dell’Osservatorio Floro faunistico. Non solo, tanti hanno poi deciso – complice anche la bella giornata – di fare tappa alle vicine baite di Maslana per la tradizionale festa del borgo, organizzata dal Consorzio ProMaslana.

Messa e festa del borgo a Maslana, dove i prodotti tipici sono stati i protagonisti della giornata
Messa e festa del borgo a Maslana, dove i prodotti tipici sono stati i protagonisti della giornata
(Foto di Mirco Bonacorsi)

Alle 12 è stata celebrata la Messa e poi spazio al gusto e ai prodotti tipici con l’apertura delle cucine.

L’ultima apertura della diga del Barbellino per questa stagione è prevista per domenica 12 ottobre.

Valbondione
Arte, cultura, intrattenimento
musica
Intrattenimento (generico)
Religioni, Fedi
Evento religioso
Riti
Consorzio ProMaslana