Le cascate del Serio si ghiacciano, in Montagnina a Gandino -17,9 C°

Bergamasca nella morsa del freddo, quest’anno arrivato in anticipo: sabato 23 novembre il termometro è sceso un po’ ovunque e si sono viste anche le prime significative gelate diffuse anche in pianura. A picco soprattutto le minime, che sono state anche 5 gradi sotto la media stagionale del periodo, che nella terza decade di novembre è di 3/4 gradi. Sabato 23 novembre, invece, le minime si sono attestate sullo zero e -1 grado nelle zone di pianura, Isola bergamasca, città, hinterland e laghi. Valori decisamente più bassi nelle zone di montagna, con il record di -17.9 gradi registrato dalla stazione online del Centro Meteo Lombardo del Monte Farno, in località Montagnina a 1440 metri nel territorio di Gandino, alle 5; la seconda località più fredda dell’intera Lombardia dopo i -21,7 rilevati a Punta degli Spiriti, in provincia di Sondrio, che però si trova a ben 3.467 metri di altezza.

Molto freddo anche al Passo San Marco, a 2000 metri, dove la minima è scesa fino a -8,4; al Rifugio Capanna 2000 all’Alpe Arera (-7,8) e al Rifugio Curò di Valbondione (-7,3). Minime scese fino a sei gradi sotto lo zero termico anche in varie località della Val Seriana e fino a -5 in Val Brembana e Imagna. A far crollare le temperature il vento che ha soffiato forte nella giornata di venerdì 22 novembre, con raffiche fino a 120km/h sulle Orobie, dai 1500 ai 2000 metri, e a 60 km/h nelle altre zone della provincia. In linea con le medie stagionali del periodo, invece, le temperature massime, che sabato 23 novembre nelle zone pianeggianti si sono fermate a 10 gradi, con i valori più alti, fino ai 13 gradi di Treviglio, nella Bassa.

Domenica temperature già in rialzo

Archiviata la prima vera sfuriata di freddo di quest’autunno, e dopo la prima neve di stagione arrivata giovedì 21 novembre, già da domenica 24 novembre però le temperature sono in rialzo: «Soprattutto per quel che riguarda i valori delle minime – dichiara il meteorologo Daniele Berlusconi di 3BMeteo – perché arriva aria un po’ più mite dal fronte ligure. Saliranno a 5 gradi, anche localmente superiori, mentre le massime resteranno stabili o leggermente inferiori. Domenica 24 novembre arriva anche qualche nuvola e in serata potrebbe scendere pure qualche goccia. Pioggerella anche lunedì 25 novembre alla sera e durante la nottata, ma nulla di consistente.

Al momento non si vedono perturbazioni importanti all’orizzonte La quota neve si alzerà e nevicherà solo oltre i 1500/1800 metri, ma solo qualche fiocco. Al momento, quindi, non si vedono perturbazioni importanti all’orizzonte, ma solo un rientro delle temperature nelle medie stagionali del periodo››.

Completamente ghiacciate le cascate del Serio

Il recente calo delle temperature si è avvertito in modo più marcato alle quote di media montagna dove, per gran parte del periodo autunnale, aveva prevalso il fenomeno dell’inversione termica: sabato 24 novembre le cascate del Serio sono tornate a ghiacciarsi completamente: sia lo scorso anno sia nel 2022 la cosa era avvenuta nei primi giorni di dicembre e comunque con una massa di ghiaccio decisamente inferiore a quella visibile in questi giorni.