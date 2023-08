Le cascate del Serio, lo spettacolo dell’estate bergamasca - Foto e video

L’apertura era prevista per le 11 e la massa d’acqua, liberata dalle paratie della diga del Barbellino, è stata visibile per trenta minuti. I sentieri di accesso sono due: il più frequentato è quello che transita alle baite di Maslana, mentre il secondo ripercorre parzialmente la strada agro silvo- pastorale che si snoda in direzione del rifugio Curò.

In tantissimi hanno deciso di assistere allo spettacolo, combinando la gita in montagna in una giornata prettamente estiva. Dalle 11 alle 11,30 quest’anno si potranno ammirare ancora nelle domeniche del 10 settembre e 8 ottobre. «Finalmente dopo i lavori di bonifica della frana del Monte Pomnolo, quest’anno i turisti per vedere le cascate potranno percorrere tutti i sentieri per accedervi, senza restrizione alcuna» ha detto il sindaco Romina Riccardi. Per tutte le info e gli aggiornamenti degli eventi: www.turismovalbondione.it, 0346.44665.