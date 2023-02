Leffe, 36enne travolto mentre attraversa la strada

Un uomo di 36 anni è stato investito mentre attraversava la strada nella mattinata di lunedì 20 febbraio a Leffe . L’incidente è avvenuto in via Costi poco prima delle 6 di questa mattina. Da una prima ricostruzione dell’accaduto l’uomo, residente in Valle Seriana, è stato travolto mentre attraversava la strada da una utilitaria. Immediata l’attivazione dei soccorsi. Sul posto sono giunti due mezzi del 118: un’ambulanza e un’auto medica oltre ai carabinieri di Clusone. L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo per i traumi riportati in seguito alla caduta.