Legionellosi, salgono a 11 i contagiati: la causa rimane un mistero

Crescono i casi di legionellosi, in alta Valle Seriana: se a lunedì erano 7 i pazienti per i quali era stata accertata la diagnosi di infezione da legionella, ora la cifra è cresciuta a 11 unità: 9 uomini e due donne, la maggior parte in età avanzata, mentre due sono sotto i 50 anni. Di questi, 8 sono residenti a Clusone, due a Rovetta e uno a Onore, e sono tutti ricoverati all’ospedale di Piario, salvo un paziente che si trova in terapia intensiva al «Bolognini» di Seriate.