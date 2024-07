Leonardo e la maturità conquistata oltre ogni limite

La voce di Leonardo trattiene a stento l’emozione. La commissione d’esame riunita in camera sua per l’orale e la festa con il bagno di spumante con amici e parenti sul balcone di casa hanno segnato la fine del suo esame di maturità. Leonardo Grigis, di Selvino, ha concluso il suo percorso di Itis Meccatronica, che ha frequentato interamente da casa, tra domiciliazione e videolezioni. La sindrome di Pots, malattia poco conosciuta, di cui soffrono 70mila persone in Italia, da ormai diversi anni lo costringe in casa, ma non ha bloccato il suo percorso scolastico.