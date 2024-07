L’incanto delle Cascate del Serio, che spettacolo di notte - Foto e video

Spettacolo in versione notturna, sabato 13 luglio, per i circa duemila escursionisti arrivati a Valbondione per ammirare le Cascate del Serio. I tre salti – il dislivello totale è di 315 metri – sono stati illuminati dai potenti fari che la Croce Blu di Gromo ha posizionato nei pressi dell’Osservatorio faunistico.