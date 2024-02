Lonno, furto in chiesa: via oli sacri e due reliquie. Tabernacolo danneggiato

Un gesto che, pur non avendo provocato un danno ingente dal punto di vista economico, ha scosso profondamente la piccola comunità. Il parroco don Roberto Zanini martedì pomeriggio si è accorto che il tabernacolo era stato danneggiato e la tovaglia posta dinanzi ad esso era stata spostata rispetto alla sua solita posizione. Alcune parti della struttura in cemento ai lati del tabernacolo erano state danneggiate e si trovavano sbriciolate a terra. «C’era anche un rampino a tre punte staccato da una statuetta – spiega don Zanini –. Probabilmente è stato usato come supporto per tentare di scassinare il tabernacolo». Il tentativo di rubare l’eucaristia, tuttavia, non è stato completato.

Un testimone

Il parroco ha deciso di non sporgere denuncia ai Carabinieri per il furto. «Il valore economico è molto limitato, ma si tratta di un sacrilegio». Una signora del posto ha riferito di aver visto direttamente la persona che potrebbe essere stata responsabile del gesto. «Martedì pomeriggio, tra le 14,30 e le 15, una signora, entrando in chiesa, ha visto un giovane che scendeva dall’altare. Si trattava di un ragazzo alto, magro, con i capelli scuri; indossava una felpa o un giaccone. Quando si è accorto della presenza in chiesa della signora è sceso dall’altare, si è messo il cappuccio in testa e si è recato davanti all’altare della Madonna, fingendo probabilmente di pregare, pochi istanti dopo è uscito». La signora inizialmente non si è preoccupata. «Capita che qualcuno salga sull’altare per vedere da vicino le tele, quindi non ha subito dato l’allarme». La vicinanza della comunità alla parrocchia si è fatta sentire anche in questa occasione. «Sin da subito – conclude don Zanini – i volontari sono intervenuti per sistemare, per quanto possibile, il danno».