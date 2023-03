Lupo senza zampa in alta Val Seriana, ecco il video della predazione

Eccolo il lupo senza una zampa che, in alta Valle Seriana sbrana la carcassa di un cervo . Nel video, girato alcune settimane fa e diffuso tra gli allevatori, si vede il canide senza una zampa che si avvicina all’ungulato già morto. Delle foto a due lupi in zona Gandellino e della predazione di un cervo si era data notizia settimana scorsa. E la Regione aveva confermato la presenza di due lupi in quella zona . Nel filmato si vede chiaramente il lupo che sbrana l’ungulato ormai a terra, così come è visibile il fatto che il canide manchi di una zampa. Aspetto che, quindi, identifica con pochi dubbi la zona della predazione. Il lupo senza una zampa, infatti, era già stato segnalato in altre occasioni sulle Orobie, dal Tonale alla Valtellina.