Cronaca / Valle Seriana
Martedì 27 Gennaio 2026

Lupo trovato morto a Rovetta: era giovane e molto sottopeso

Nel pomeriggio di domenica 25 gennaio, a seguito della segnalazione di un privato cittadino, gli agenti del Nucleo ittico venatorio della Polizia provinciale di Bergamo hanno rinvenuto un lupo morto in località Conca Verde, nel comune di Rovetta.

Rovetta

Il lupo, un maschio giovane, era morto da poche ore, presentava un evidente stato di magrezza ed era sottopeso. La sua presenza era già stata segnalata nei giorni precedenti, motivo per cui l’area era già sotto osservazione da parte della Polizia provinciale.

Accertamenti all’Istituto Zooprofilattico

Come previsto dal protocollo regionale, la carcassa è stata trasferita all’Istituto Zooprofilattico di Bergamo, dove verranno effettuati accertamenti anatomo-patologici e analisi genetiche. Gli esami serviranno a chiarire le cause della morte e la provenienza dell’esemplare.

Il primo caso in provincia dopo anni

Fatta eccezione per il ritrovamento di alcuni resti sulla Presolana nel 2022, si tratta del primo lupo rinvenuto morto sul territorio provinciale di Bergamo.

«In provincia 3-4 branchi stabili»

«La presenza del lupo in provincia di Bergamo è consolidata da anni – spiega Matteo Copia, comandante della Polizia provinciale –. Attualmente si contano tre o quattro branchi stabili, oltre ad alcuni esemplari in dispersione. Il lupo è in una fase di ricolonizzazione naturale e viene monitorato costantemente: nei primi due anni di vita la mortalità può arrivare fino al 60%».

Predazioni e indennizzi: cosa devono fare gli allevatori

In caso di predazioni su animali domestici, gli allevatori – anche amatoriali – sono invitati a contattare immediatamente la Sala operativa della Polizia provinciale (numero verde 800 35 00 35) e a non toccare la carcassa. In questo modo sarà possibile effettuare i rilievi necessari e fornire assistenza per accedere agli indennizzi previsti da Regione Lombardia.

A seguito di una segnalazione gli agenti della polizia provinciale hanno rinvenuto un lupo morto in località Conca Verde, nel comune di Rovetta.
A seguito di una segnalazione gli agenti della polizia provinciale hanno rinvenuto un lupo morto in località Conca Verde, nel comune di Rovetta.

