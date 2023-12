Malore alla partita, muore ex assessore di Villa di Serio

Era un cuore pulsante della comunità di Villa di Serio per impegno civico, sociale e di volontariato. Il cuore di Angelo Artifoni, appassionato di calcio, si è fermato sabato dopo un malore durante la partita dell’Atalanta . Nonostante gli immediati soccorsi e la corsa dell’ambulanza all’Humanitas Gavazzeni di Bergamo, i medici nulla hanno potuto fare se non costatare la morte.

Angelo Artifoni classe 1943 è stato un esempio di operosità e serietà morale per una comunità che è rimasta attonita alla notizia della sua improvvisa morte. Operaio alle Trafilerie Bergamasche ha dimostrato di essere un uomo volonteroso, impegnandosi con i giovani della parrocchia, aiutando le persone in difficoltà e dedicandosi al volontariato. Negli Anni ’90 ha militato nell’Amministrazione comunale, prima con la giunta del sindaco Giuseppe Bergamelli e poi con Francesco Cornolti come assessore alla Pubblica istruzione fino al 1995.