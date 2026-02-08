Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Domenica 08 Febbraio 2026

Malore durante la Messa, in ospedale l’arciprete di Clusone

DOMENICA MATTINA. Monsignor Giuliano Borlini è stato soccorso da un fedele e poi trasferito all’ospedale di Seriate. Stava celebrando la Messa al Santuario del Paradiso.

Antonella Savoldelli
Antonella Savoldelli

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Clusone

Malore durante la Messa a Clusone domenica 8 febbraio intorno alle 8.30. A sentirsi male monsignor Giuliano Borlini, arciprete di Clusone, 74 anni, che stava celebrando davanti ai fedeli la Messa al Santuario del Paradiso.

Immediato l’intervento di un fedele che ha prestato i primi soccorsi, mentre è stato chiamato il 112 e sul posto sono giunte un’ambulanza e un’auto medica. Don Giuliano è stato trasferito con l’ambulanza del Corpo Volontari della Presolana all’ospedale di Seriate, in codice rosso.

Dalle informazioni raccolte, mons.Giuliano Borlini è andato in arresto cardiaco ed è stato soccorso da una pediatra e una infermiera della sala operatoria di Piario che hanno praticato il massaggio cardiaco fino all’arrivo dell’automedica con defibrillatore. Il sacerdote ha ripreso conoscenza ed è stato trasferito in ospedale dove è sotto osservazione.

