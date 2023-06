Malore improvviso all’asilo: Evan muore a 4 anni

Un dolore insostenibile, impossibile da sopportare: è quello che deve affrontare in queste ore la famiglia di Evan Giroletti , un bambino di Esine (in Valle Camonica) di appena 4 anni, morto lunedì 12 giugno a causa di un’emorragia cerebrale , inspiegabile per i medici, ancora meno per il papà Andrea, originario di Nembro, e per la mamma Glenda Agostani.