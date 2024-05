Maltempo, allerta gialla in 8 regioni. Albero caduto sulla strada tra Gromo e Valgoglio

Una nuova area perturbata si è portata nella serata dell’1 maggio dal Mediterraneo occidentale verso il nostro Paese, proseguendo la fase di spiccato maltempo già in atto, ad iniziare dal Nord-Ovest e in estensione ai settori tirrenici e a parte del Nord-Est . Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di giovedì 2 maggio, allerta gialla su parte di Valle d’Aosta, Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna e sull’intero territorio di Toscana, Umbria, Lazio e Campania.

In Bergamasca, in un Primo Maggio segnato dalla pioggia e dal meteo incerto, non si sono registrati particolari conseguenze per le precipitazioni in atto. Solo è da segnalare lungo la strada provinciale 49 bis che collega Gromo e Valgoglio un albero finito sulla carreggiata rendendo impossibile il transito nel pomeriggio di mercoledì 1 maggio. La pianta è caduta dal versante che sta sopra la strada, con ogni probabilità a causa delle pioggia e del vento. Alcuni automobilisti di passaggio hanno subito segnalato la situazione e, intorno alle 16, sul posto sono intervenuti i volontari di Protezione civile della Croce Blu di Gromo. L’albero è stato rimosso e la strada presto riaperta. L’intervento si è concluso intorno alle 16.30.