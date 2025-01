Massi in strada a Casnigo, venerdì l’intervento e poi la riapertura

Via Ripa Pì a Casnigo , un tratto di strada provinciale 45, è stata chiusa mercoledì sera a causa di alcuni smottamenti . Non si tratta di una novità per quel tratto di carreggiata già teatro di distacchi a seguito di forti precipitazioni in passato.

Il sopralluogo sul fronte

La strada sarà riaperta venerdì sera

Venerdì 31 gennaio l’impresa incaricata farà cadere i massi più piccoli e ancorerà i più grandi. Non dovrebbe servire più di una giornata di lavoro, per questo è prevista la riapertura della strada nella serata. Per la situazione derivata del maltempo, invece, per la messa in sicurezza si interverrà i primi di febbraio, per togliere così l’attuale senso unico alternato.