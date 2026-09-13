Massi sulla Cunella: chiusa la strada Ardesio-Villa d’Ogna

È stata chiusa stasera in via precauzionale e a seguito di una caduta di massi la «Cunella», la strada intercomunale secondaria che collega i comuni di Ardesio e Villa d’Ogna, un’alternativa strategica per gli automobilisti, i motociclisti e ciclisti in caso di chiusure o incidenti lungo la statale dell’alta valle Seriana.

La presenza di massi scivolati dalla parete sulla carreggiata della via Cunella è stata segnalata verso le 20.20. La caduta si è verificata circa duecento metri dopo il salumificio che si trova lungo la via e nel territorio del Comune di Ardesio, che ha disposto, come spiegato in serata dal sindaco Yvan Caccia, la chiusura di via Cunella a scopo precauzionale, con il posizionamento anche di transenne. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Clusone, i carabinieri della compagnia di Clusone, lo stesso sindaco Yvan Caccia e l’operaio del Comune di Ardesio. La via resterà chiusa per sicurezza nella notte e non sarà quindi percorribile – fino a nuove indicazioni – per tutto il tratto della via, dall’area interessata dallo smottamento fino a Villa d’Ogna, in entrambi i sensi di marcia.