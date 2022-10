Memorie e valori nel nuovo monumento degli Alpini di Gorno

Gorno torna ad avere il suo monumento degli alpini. Dopo lo smantellamento di quello realizzato nel 2005, il gruppo alpini, da qualche anno lavorava alla realizzazione di uno nuovo in piazzale Alpini. Le celebrazioni ufficiali per l’inaugurazione nel pomeriggio di domenica 30 ottobre. «Il nostro primo monumento – spiega Emil Guerinoni, segretario del gruppo Alpini di Gorno -, risale al 2005 e si trovava sempre in piazzale Alpini. Per una serie di vicissitudini, dopo un po’ di tempo venne smantellato, e così ne siamo rimasti privi. Circa tre anni fa si è deciso di realizzare un nuovo monumento: oltre ad essere un importante simbolo, riteniamo sia necessario per dare testimonianza e trasmettere alle future generazioni i valori e la storia del corpo degli Alpini ».