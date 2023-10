Meteo, vento a 129 km orari e 211 mm di pioggia

Come era nelle previsioni la stagione autunnale ha fatto il suo esordio in maniera dirompente, con le prime piogge che hanno iniziato a bagnare la parte alta delle nostre valli già dalla serata di giovedì.

Le precipitazioni

La giornata di ieri è stata però la più perturbata dal punto di vista meteo, come possono confermare i dati trasmessi dalle varie stazioni del Centro meteo lombardo. Dalla loro analisi si può chiaramente notare come le precipitazioni, spinte da correnti sciroccali, si siano rivelate più intense sulle Orobie o comunque a ridosso delle stesse.

I sifoni «risvegliati»

Segno tangibile della gran quantità di pioggia caduta i due sifoni che si trovano sulla sponda sinistra del Serio, di fronte al Ponte Nuovo, alle falde del Monte Redondo, in comune di Ardesio. Da circa un anno dagli stessi non fuoriusciva acqua. Probabilmente per la gran siccità che ha caratterizzato i primi mesi del 2023. Ieri mattina si sono «risvegliati» e chi transitava sul Ponte Nuovo poteva ammirare l’abbondanza di acqua che usciva da questi sifoni. Nelle alte valli, tra le 19 di giovedì e la stessa ora di ieri, gli accumuli hanno raggiunto valori significativi: si va infatti dai 211 millimetri di Valcanale di Ardesio ai 204 di Capanna 2000 (in territorio di Oltre il Colle), dai 174 di Colere ai 137 di Olmo al Brembo, dai 122 del rifugio «Vodala» fino ai 110 di Valbondione. I valori sono poi decresciuti in modo esponenziale portandosi verso la zona collinare a ridosso della città e, ancor più, nelle aree di pianura; Monte Misma 17 millimetri, Villa di Serio 15, Comun Nuovo 11, Sarnico 10, fino all’irrisorio quantitativo di 0,3 millimetri di Fontanella.