Monte Pora, si riparte: Termen e Palù ci sono

Riaperture

Il Palù, che è stato preso in gestione dalla società «Irta spa» a partire dall’estate scorsa, sarà coinvolto anche da alcuni eventi: «I ragazzi che adesso ci lavorano hanno ingranato bene, hanno lavorato sodo quest’inverno appena concluso e ci puntiamo molto anche per la stagione estiva. Cercheremo di coinvolgere il Palù anche negli eventi, sia con iniziative ad hoc sia portando qui alcuni elementi di eventi che già ci sono».

Pronto il calendario

I principali appuntamenti dell’estate sono già stati messi in calendario da tempo. Sabato 13 luglio è in programma un concerto di pianoforte di Andrea Tonoli, con ospite Leslie Abbadini. L’indomani verrà proposta la seconda edizione del «Poraland», la domenica tutta dedicata alle famiglie, in particolare ai bambini. «Il target a cui ci rivolgiamo è principalmente quello delle famiglie con bambini – prosegue Legrenzi –. L’idea è di attirare al Monte Pora soprattutto le famiglie: in inverno abbiamo anche eventi per i giovani, come le feste con dj, mentre l’estate vediamo che il target è quello delle famiglie».